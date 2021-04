Politie lanceert opsporingsbericht voor aanwezigen La Boum

Onderzoekers willen vier aanwezigen van de uit de hand gelopen bijeenkomst in het Ter Kamerenbos van 1 april identificeren. Om hen op te sporen zijn hun foto’s verspreid. Wat er hen mogelijk ten laste wordt gelegd, is niet meegedeeld.

De bijeenkomst onder de naam ‘La Boum’ ontaardde in confrontatie met de ordediensten, waarbij 34 personen gewond raakten, onder wie veel agenten. Er werden de dag zelf al vier personen gerechtelijk aangehouden voor weerspannigheid, slagen en verwondingen tegen politieagenten en het niet naleven van de coronamaatregelen.

De vier personen die nu gezocht worden zijn twee mannen en twee vrouwen. De politie vraagt dat wie hen herkent contact opneemt met de ordediensten.

Voor dit weekend is in het Ter Kamerenbos een tweede editie van ‘La Boum’ aangekondigd. De organisatie van het eerste evenement zegt er echter niets mee te maken te hebben. De facebookpagina van de bijeenkomst is verwijderd, maar verwacht wordt dat er zich toch een massa mensen naar het Ter Kamerenbos zal begeven.