Nu de regering zich zelf over de lonen moet buigen, komt het kookpunt steeds dichterbij. PS-voorzitter Paul Magnette draait het gas vol open. ‘Als de regering niet tot een akkoord komt, is het sociale oorlog.’

‘Nu wij weer in de regering zitten, is het voor de werkgevers game over’ (Het Nieuwsblad). ‘Het voorstel van de werkgevers is pure provocatie’ (Radio 1). We plooien niet voor de chantage van de patrons ...