Netwerk Navalny krijgt label ‘extremistische organisatie’ opgeplakt

De Russische politie heeft vrijdag een prominente advocaat opgepakt die de organisaties van de gevangengenomen Russische oppositieleider Alexej Navalny verdedigt. Het netwerk van de opposant is nu ook toegevoegd aan de lijst van ‘extremistische en terroristische’ organisaties.

Dat heeft de Russische financiële inlichtingendienst vrijdag bekendgemaakt. In een verklaring gaf de dienst aan zijn “lijst van organisaties en personen” die betrokken zijn bij “extremistische of terroristische activiteiten” te hebben bijgewerkt, waaronder nu dus de regionale teams van Navalny. Ook zijn de rekeningen van sommige betrokkenen geblokkeerd.

Hun activiteiten zijn daarom verboden en FBK-leden of -aanhangers riskeren lange gevangenisstraffen. Navalny’s 37 regionale kantoren kondigden donderdag aan allemaal te sluiten.

Advocaat Ivan Pavlov, die namens FBK optreedt, wordt ondertussen beschuldigd van “het bekendmaken van informatie over een vooronderzoek”, een misdrijf waarop drie maanden gevangenisstraf staat. Hij werd opgepakt na een huiszoeking in de hotelkamer in Moskou waar hij verbleef. De politie doorzocht ook het kantoor van de organisatie in Sint-Petersburg en het huis van Pavlovs vrouw.