Toeristen weer welkom in Frankrijk vanaf juni

Tegen eind juni wil Frankrijk alle lockdownmaatregelen beëindigen. Maandag starten onze zuiderburen met de afbouw van de maatregelen en dat verloopt in vier stappen. Vanaf 9 juni zijn ook buitenlandse toeristen welkom, als ze een vaccinatiepaspoort op zak hebben.

In Frankrijk ging in april de derde lockdown van kracht sinds het begin van de pandemie, ruim een jaar geleden. Reizen werd aan banden gelegd, winkels gingen dicht. Vanaf maandag mogen de Fransen zich voor het eerst in twee maanden weer vrij door het land bewegen. Ze hebben geen document meer nodig om te reizen.

Geen discotheken

Op 19 mei gaan de terrassen, musea, bioscopen en winkels in Frankrijk weer open. Overal gelden wel maximale aantallen bezoekers, zo mag je op de terrasjes maar met zes rond tafel zitten. De avondklok verschuift dan naar 21 uur. De versoepelingen komen er alleen in de departementen waar minder dan 400 geregistreerde besmettingen per 100.000 inwoners zijn. In Parijs is dat nu nog 420 op 100.000.

Drie weken later, op 9 juni, mogen cafés en restaurants onder voorwaarden ook binnen weer gasten ontvangen. Er mogen dan ook weer concerten en voorstellingen plaatsvinden voor een publiek tot vijfduizend mensen. De avondklok schuift twee uur op naar 23 uur. Eind juni worden de laatste maatregelen opgeheven, ook de avondklok. Alleen de discotheken blijven nog dicht.

Vaccinatiepaspoort

‘We moeten onze oude levens weer oppakken, onze art de vivre à la française’, zei de Franse president Emmanuel Macron in een interview met enkele regionale kranten. ‘Maar we moeten ons tegelijk voorzichtig en verantwoordelijk gedragen.’

De president maakte ook bekend dat buitenlandse toeristen weer welkom zijn, als ze een vaccinatiepaspoort bij zich hebben. Daarin staat of de eigenaar is gevaccineerd, getest is of antilichamen heeft. Macron gaf geen details over dat paspoort of over de controle erop, bijvoorbeeld voor Belgen die met de auto op vakantie komen.

Frankrijk heeft inmiddels een eigen app die dient als vaccinatiepaspoort. Het Europees Parlement stemde in met een EU-certificaat, wat vrij reizen mogelijk moet maken tussen de Europese lidstaten.