Vlaamse regering schrapt opkomstplicht bij lokale verkiezingen

De Vlaamse regering heeft vrijdag definitief het licht op groen gezet voor een grondige hervorming van de lokale democratie. Bij de volgende lokale verkiezingen zal er geen opkomstplicht meer zijn en de invloed van de lijststem zal verdwijnen.

In het Vlaamse regeerakkoord van 2019 was een grondige hervorming van de lokale democratie aangekondigd. Vandaag/vrijdag heeft de regering-Jambon definitief het voorontwerp van decreet goedgekeurd dat een aantal belangrijke electorale spelregels verandert. Zo zullen burgers niet langer verplicht zijn om te gaan stemmen bij de volgende gemeenteraads- en provincieverkiezingen in 2024. De opkomstplicht wordt afgeschaft.

Die afschaffing is iets waar de liberalen al langer van dromen. ‘Hier spreken we al over sinds de oprichting van mijn partij’, zegt minister Somers. De Open VLD-minister is ervan overtuigd dat de ingreep zal leiden tot ‘een versterking van het debat’. ‘Elke partij zal de democratie op zich moeten verdedigen en uitleggen waarom stemmen belangrijk is. De kiezer zal niet gaan stemmen omdat hij verplicht wordt, maar omdat hij dat wil.’

Ook de invloed van de lijststem wordt afgeschaft. De kandidaten met de meeste voorkeurstemmen zullen worden verkozen, ongeacht de plaats op de lijst. ‘Vandaag heeft de plaats op de lijst een grote invloed. Kandidaten met weinig voorkeurstemmen werden soms verkozen omdat ze konden genieten van de lijststem’, legt Somers uit. ‘Kandidaten met veel voorkeurstemmen, maar een lage plaats op de lijst, werden dan weer niet verkozen. Door het afschaffen van de lijststem geven we de stem van de kiezer meer gewicht en verschuiven we de macht van de partijen naar de burgers’, klinkt het.

Burgemeester meer rechtstreeks verkozen

De kiezer krijgt ook een grotere beslissingsmacht over wie de burgemeester wordt. In de toekomst wordt de stemmenkampioen van de grootste meerderheidsfractie automatisch burgemeester.

Somers spreekt van ‘een hoogdag voor de lokale democratie’. ‘Vandaag realiseren we de meest ingrijpende hervorming in decennia. Waar het vroeger mogelijk was om partijpolitieke afspraken te maken, zal de burgemeester nu meer rechtstreeks verkozen worden. Minder particratie en meer democratie, de kiezer bepaalt’, aldus Somers.