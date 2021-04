Bewolkt maar grotendeels droog weekend in vooruitzicht

Het is vrijdagnamiddag nog wisselend tot zwaarbewolkt, met vooral in het westen en in het centrum van België kans op enkele buien. Aan zee overheerst de zon. De maxima schommelen tussen 8 en 13 graden. Tijdens de avond en nacht kan er nog een bui vallen. Nadien wordt het droog met brede opklaringen en later kans op nevel of mist. De minima variëren van -4 tot +5 graden, zo verwacht het KMI.

Zaterdagochtend zijn er in het noorden van het land eerst lage wolken, maar die lossen vrij snel op en maken plaats voor opklaringen. In de namiddag neemt de bewolking toe en wordt het opnieuw wisselend tot soms zwaarbewolkt. Het blijft meestal droog, behalve in de Ardennen waar lokaal een bui kan vallen. De maxima schommelen tussen 10 en 15 graden.

Na het optrekken van het lokale ochtendgrijs wordt het zondag gedeeltelijk tot zwaarbewolkt, met enkele plaatselijke buien in het oosten van het land. Elders blijft het meestal droog. De maxima variëren van 7 tot 12 graden.

Maandag begint de dag met meestal brede opklaringen. Geleidelijk neemt de bewolking toe vanuit het westen, met op het einde van de dag al kans op lichte regen in het westen van het land. De maxima schommelen tussen 10 en 14 graden. Dinsdagochtend trekt een regenzone door het land. Nadien wordt het wisselvallig met opklaringen en kans op enkele buien. Maxima tussen 7 en 12 graden. Woensdag is het wisselvallig met opklaringen, wolkenvelden en geregeld buien, bij maximumtemperaturen tussen 7 en 11 graden.