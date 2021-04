Olivier Deschacht hangt voetbalschoenen aan de haak

Olivier Deschacht (40) heeft een punt gezet achter zijn carrière als profvoetballer. Dat maakte de centrale verdediger vandaag bekend. Deschacht twijfelde al langer over zijn toekomst, maar hakte vandaag, niet toevallig na de laatste training van het seizoen bij Zulte Waregem, de knoop door.

Als je het palmares van Deschacht bekijkt, kan je niet anders dan zeggen dat het Belgisch voetbal met zijn voetbalpensioen een icoon verliest. ‘Oli’ speelde uiteindelijk meer dan 680 profmatchen, won liefst negen landstitels en was ook twintig keer Rode Duivel. De afgelopen twee seizoenen speelde de veertiger nog een zestigtal wedstrijden voor Zulte Waregem, maar het is vooral als speler van Anderlecht dat de hoogblonde verdediger in het collectieve geheugen gegrift zal staan.

Mister Europe

Het is immers bij paars-wit dat Deschacht op 18 december 2001 tegen het toenmalige KSK Beveren zijn debuut maakt op het hoogste niveau. Het zou de eerste van heel veel matchen blijken, want uiteindelijk speelt Deschacht maar liefst 609 wedstrijden voor de recordkampioen. In zijn achttien jaar bij paars-wit wint hij negen landstitels, twee Supercups en een Beker van België. Niet minder dan 101 Europese wedstrijden, leverden hem op Neerpede ook de bijnaam ‘Mister Europe’ op.

In de zomer van 2018 trok Deschacht de deur van het Lotto Park achter zich dicht en ging hij bij Lokeren voetballen, waar hij ook als jeugdspeler enkele jaren vertoefde. Met de ondertussen ter ziele gegane Waaslanders degradeerde hij echter naar tweede klasse, waarop Deschacht naar Zulte Waregem trok. Daar beleefde hij een tweede jeugd en was hij twee seizoenen lang een onbetwiste titularis in het hart van de verdediging. Zo speelde hij dit seizoen op één wedstrijd na, alles voor Essevee.

Wat nu?

Maar nu volgt dus het afscheid. Essevee-trainer Francky Dury hoopte dat de verdediger nog een jaartje zou doorgaan, maar de eigenwijze Deschacht heeft na lang twijfelen nu toch beslist om zijn actieve carrière te beëindigen. Wat volgt voor Deschacht is voorlopig nog een vraagteken. Wel volgt hij al een tijdje een trainerscursus en deed hij al wat analistenwerk.