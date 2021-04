Geviseerde schepen Ait Daoud over zaak-El Kaouakibi: ‘Ik sta recht in mijn schoenen’

Voormalig Antwerps schepen van Jeugd en huidig schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) ontkent dat Let’s Go Urban een voorkeursbehandeling zou hebben gekregen. ‘Verontwaardiging en boosheid wisselden elkaar geregeld af over wat ik allemaal las in de pers’, zegt Ait Daoud in een interview met Gazet van Antwerpen.