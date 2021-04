Vijfduizend mensen geëvacueerd na vondst van bom uit WOII

Het centraal station van de West-Duitse stad Bochum is donderdagnamiddag ontruimd nadat er bij werken een bom uit de Tweede Wereldoorlog was gevonden.

Ongeveer 5.000 mensen in de ruime omgeving moesten hun huis verlaten en er werd een veiligheidszone van 500 meter rond de site ingesteld. In de omgeving van het station liggen ook drie ziekenhuizen en verschillende bejaardentehuizen waardoor ook de mensen daar in veiligheid gebracht moest worden gebracht.

Het ging om een Britse vliegtuigbom van zo’n 10 ton. Tegen de avond kon het onschadelijk gemaakt worden en daarna konden mensen opnieuw naar hun huis. Dat meldde de brandweer.

Tijdens de evacuatie werden ongeveer 3.000 FFP2-maskers uitgedeeld en werden 800 snelle antigeentests uitgevoerd. In totaal werden 440 hulpverleners, voor het merendeel vrijwilligers, ingezet om hulp te bieden.