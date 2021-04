Stickeractie van Rode Kruis-Vlaanderen lijdt onder coronacrisis

Ook dit jaar kan het Rode Kruis geen traditionele stickerverkoop houden. De alternatieve acties, waarbij de stickers op bepaalde vaste plaatsen worden verkocht, leveren duidelijk niet hetzelfde resultaat op. De voorlopige opbrengst ligt op minder dan de helft van de normale jaren.

De jaarlijkse stickeractie van Rode Kruis-Vlaanderen loopt nog tot en met 6 mei. Door de coronacrisis en de beperkingen die daarmee gepaard gaan, verkopen de vrijwilligers de stickers dit jaar op vaste verkoopplaatsen in de buitenlucht, online, via lokale handelaars of aan de kassa bij supermarktketen Delhaize.

De stickeractie van Rode Kruis-Vlaanderen zorgt elk jaar voor een extra financieel steuntje in de rug voor de lokale afdeling van de organisatie. Door de coronacrisis kon de actie vorig jaar al niet in haar klassieke vorm doorgaan, en ook dit jaar lijkt de opbrengst tegen te vallen. ‘Helaas blijken de alternatieve verkoopsopties de kracht van de vrijwilligers aan kruispunten niet te kunnen compenseren en worden heel wat minder stickers gekocht’, zegt Nena Testelmans, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen.

‘Samen met de vrijwilligers trokken we alle registers open om van deze stickeractie een geslaagde editie te maken. We zijn trots op de goesting en creativiteit die onze vrijwilligers aan de dag leggen, maar helaas worden de geleverde inspanningen nog niet beloond. De voorlopige verkoopcijfers klokken af op minder dan de helft van de voorbije jaren.’