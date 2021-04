Aantal ziekenhuisopnames en besmettingen in dalende lijn

De druk van de coronapandemie op de ziekenhuizen blijft gestaag slinken. Tussen 23 en 29 april zijn dagelijks gemiddeld 201,7 coronapatiënten opgenomen. Dat is 16 procent minder dan in de voorgaande periode, zo blijkt vrijdagochtend uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook het aantal besmettingen daalt licht. Het aantal overlijdens blijft ongeveer stabiel.

In totaal liggen momenteel 2.779 patiënten (-7 procent) in de Belgische ziekenhuizen. De dalende trend zet zich aan een trager ritme ook door op de afdelingen intensieve zorg: daar liggen nog 862 (-5 procent) mensen met covid-19.

Het aantal overlijdens blijft ongeveer stabiel met gemiddeld 39,1 overlijdens per dag (-1,1 pct). Het aantal mensen dat in België overleden is aan covid-19 komt zo op 24.185.

Verder daalt het aantal besmettingen licht. Tussen 20 en 26 april hebben elke dag gemiddeld 3.310 mensen positief getest op covid-19. Dat is een daling van 8 procent. Er werden dagelijks ongeveer 44.600 tests uitgevoerd, een stijging van 10 procent tegenover de voorgaande periode. De positiviteitsratio blijft intussen voorzichtig verder dalen, nu tot 8,6 procent.

Het reproductiecijfer ligt intussen op 0,89, wat betekent dat de epidemie aan kracht afneemt.

In ons land hebben intussen al 2.855.634 mensen of 24,8 procent van de totale bevolking een eerste prik van een coronavaccin ontvangen. 779.103 van hen hebben ook al een tweede prik gekregen, goed voor 6,8 procent van de totale bevolking.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.