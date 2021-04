Iran verwelkomt ‘verzoenende toon’ Saudische kroonprins

Iran heeft woensdag ‘een verandering van toon’ van rivaal Saudi-Arabië verwelkomd. Dat gebeurde nadat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman had opgeroepen tot het verbeteren van de betrekkingen tussen de twee regionale grootmachten.

Volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is de islamitische republiek altijd ‘een pionier op het gebied van regionale samenwerking’ geweest en ‘verwelkomt het de verandering van toon van Saudi-Arabië’. Kroonprins Mohammed, ook wel bekend onder zijn initialen MBS, had dinsdag opgeroepen tot ‘een goede en speciale relatie’ tussen het overwegend sjiitische Iran en het soennitische Saudi-Arabië. Het sjiisme en het soennisme zijn twee ideologische stromingen binnen de islam.

De twee landen voeren al jaren een bittere strijd met elkaar om de dominantie in het Midden-Oosten. Ze hebben oorlogen bij volmacht in landen in de regio zoals Irak, Syrië en Jemen, mede om op die manier hun invloed in het gebied uit te breiden. In de Jemenitische burgeroorlog steunen beiden landen met elkaar strijdende partijen.

Saudi-Arabië en Iran verbraken in 2016 de onderlinge banden nadat Iraanse demonstranten Saudische diplomaten hadden aangevallen. Even daarvoor had Saudi-Arabië een invloedrijke sjiitische geestelijke geëxecuteerd. Kroonprins Mohammed heeft meerdere malen uitgehaald naar Teheran, waarbij hij Iran ervan beschuldigde de stabiliteit in de regio te ondermijnen.

Geheime gesprekken

Volgens ingewijden werden er geheime gesprekken gevoerd in de Iraakse hoofdstad Bagdad. In een verklaring zei het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat ‘door het innemen van constructieve standpunten, de twee landen een nieuw hoofdstuk in kunnen gaan van samenwerking om tot vrede en regionale ontwikkeling te komen’.

Een Iraakse regeringsfunctionaris heeft bevestigd dat de gesprekken plaatsvinden. Riyad heeft ontkend dat het in gesprek is met Iran. Teheran is niet expliciet op die vraag ingegaan en stelt slechts dat het ‘altijd heeft opengestaan’ voor een dialoog met de Saudi’s.