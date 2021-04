Amazon overtreft verwachtingen en verdrievoudigt winst in eerste kwartaal

Het Amerikaanse internetbedrijf Amazon heeft zijn nettowinst in de periode januari-maart meer dan verdrievoudigd, tot 8,1 miljard dollar. Dat wijst erop dat online shoppen nog steeds populair is, ook nu sommige landen zoals de VS stilaan de coronapandemie te boven komen.

De Amerikaanse technologiereus overtrof ook ruimschoots de marktverwachtingen met een omzet van 108,5 miljard dollar. Die ligt daarmee hoger dan de eigen prognoses. De aandelen van het bedrijf stegen met 3 procent op de New York Stock Exchange (NYSE).

Amazon is een van de bedrijven die door zijn online profiel kon profiteren van de coronapandemie. Eerder deze maand zei Topman Jeff Bezos dat het bedrijf op dat moment 200 miljoen Prime-abonnees had, tegenover 150 miljoen begin 2020.

Het bedrijf kon eerder deze maand tegenhouden dat er een vakbond werd opgericht voor het Amazon-personeel in een distributiecentrum in Bessemer (Alabama). De strijd kreeg echter veel media-aandacht waardoor de perceptie dat Amazon niet al zijn werknemers correct behandeld is vergroot. Bezos, die later dit jaar CEO af is en de touwtjes doorgeeft aan Andy Jassy, beloofde werknemers beter te behandelen in zijn laatste brief als CEO. Al kon hij het in die brief ook niet laten de overwinning op de vakbond te benadrukken.