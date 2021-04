Duizenden mensen betogen in Praag tegen Tsjechische president

In het centrum van de Tsjechische hoofdstad Praag zijn donderdag duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het buitenlandbeleid van president Milos Zeman. Volgens de manifestanten is het Tsjechische staatshoofd een ‘marionet van Rusland’.

Volgens de politie zijn er ongeveer 10.000 betogers samengekomen aan het Wenceslasplein. De manifestanten hielden afstand van elkaar, om de coronamaatregelen na te leven.

Zeman vertelt ‘dezelfde sprookjes als de Russische desinformatiesites en de Russische propaganda’, zegt Benjamin Roll, een van de organisatoren van het protest. Zeman aan het hoofd van het land laten zou een ‘veiligheidsrisico’ inhouden, zo zegt hij nog.

‘Het is geen staatshoofd dat we hebben, het is een marionet van het Kremlin. Zijn entourage is zeer nauw verbonden met de economische belangen van Rusland’, zegt Jirina Sladkova, een van de manifestanten.

Relatie op dieptepunt

De betrekkingen tussen Tsjechië en Rusland bevinden zich sinds vorige week op een dieptepunt. De Tsjechische regering verklaarde toen dat de Russische inlichtingendienst verantwoordelijk was voor de ontploffingen die zich in 2014 voordeden in een munitiedepot in Vrbetice, 110 kilometer ten oosten van Praag. Moskou ontkent de beschuldigingen. De ruzie heeft ertoe geleid dat beide landen diplomaten hebben uitgewezen.

Zeman had zondag op de nationale tv-omroep echter vraagtekens geplaatst bij beschuldigingen van de Tsjechische regering. Hij verklaarde dat het onderzoek naar de ontploffing minstens twee verschillende pistes bevat. Ook een ongeluk behoort volgens hem nog altijd tot de mogelijkheden.

De 76-jarige Zeman is sinds 2013 president. Zijn bevoegdheden zijn grotendeels ceremonieel.