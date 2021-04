Vakbond sluit vrijdag depots Lidl af

De vakbonden ACV Puls en BBTK gaan vrijdag actievoeren bij supermarktketen Lidl. Ze klagen daarmee de werkdruk aan. De directie van het bedrijf betreurt de acties.

‘Er is een werkdrukproblematiek bij Lidl. Die is er permanent aanwezig en de coronacrisis versterkt dat nu’, zegt vakbondssecretaris van ACV Puls Wouter Parmentier. De mensen gaan enerzijds meer naar de supermarkt en anderzijds zijn er tal van regels bijgekomen rond bijvoorbeeld mondmaskers of afstand houden, klinkt het. ‘Die zijn nodig voor de gezondheid van de werknemers en we zijn er voorstander van, maar niet alle klanten gaan er akkoord mee. Dat verhoogt soms de druk.’ Verbaal en fysiek geweld zijn volgens het ACV niet uitzonderlijk.

ACV Puls sluit depots

Het personeel is moe en voelt zich in de steek gelaten, dixit de vakbond. Die gaat vrijdag over tot actie. ACV Puls wil de depots sluiten, zodat de bevoorrading van de winkels niet meer mogelijk zal zijn, en dus de werkdruk even zal verlichten in de winkels, klinkt de logica.

‘We zullen de toegang tot de depots blokkeren waardoor vracht niet geleverd zal worden. Hopelijk hebben de mensen in de winkels zo iets meer tijd en ruimte om andere taken te doen en kunnen we zo de werkdruk wat verlichten’, zegt Parmentier.

In Vlaanderen gaat het om de depots van Sint-Niklaas en Genk, in Wallonië onder meer om Courcelles. Nieuw overleg is voorzien op 5 mei, zegt de vakbond nog. Zonder vooruitgang ‘zullen de acties de komende weken uitgebreid worden’.

Geen BBTK-piketten tot 5 mei

Ook bij de socialistische bediendebond BBTK heerst onvrede. Zo circuleert er een pamflet om ook actie te voeren vrijdag. De bond roept op ‘het werk neer te leggen als teken van protest, 1 minuut, 1 uur, 1 dag’. Alle werkonderbrekingen worden gedekt, klinkt het.

Carine Meuwis van de Limburgse afdeling bevestigt dat een pamflet de ronde doet. In Limburg is er intussen nog samengezeten met de directie, al is het resultaat nog steeds onvoldoende, zegt ze. ‘We hebben tegen de mensen gezegd dat ze (vrijdag) actie mogen voeren, hier en daar kunnen mensen afwezig zijn. Maar wij gaan geen piketten zetten, we wachten tot 5 mei.’ Als er dan geen toegevingen volgen, zal er een grote bereidheid zijn bij het personeel om actie te voeren, klinkt het. Het zou het algemene standpunt van BBTK zijn om te wachten met acties tot 5 mei.

De directie van het bedrijf betreurt de acties die vrijdag gepland zijn. ‘We vinden het jammer dat er morgen acties komen, terwijl woensdag overleg gepland is’, zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt. Wat de gevolgen van de acties zullen zijn op de winkels is volgens de woordvoerster af te wachten en zal afhangen van hoe uitgebreid deze acties opgevolgd zullen worden.