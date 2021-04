Actiecomités Gravensteen krijgen acht weken om met alternatief te komen

De actiecomités die zich verzetten tegen de plannen om een liftkoker en paviljoen te bouwen aan het Gentse Gravensteen, krijgen acht weken de tijd om een eigen alternatief voor te stellen. Dat communiceert Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA). De Vlaamse regering zal hiervoor extra tijd in de lopende procedure toelaten.

De bouw van een liftkoker en een paviljoen leidt in Gent tot weerzin bij een groep buurtbewoners en belangenverenigingen. Diependaele startte uiteindelijk een bemiddelingspoging tussen de protestbeweging en het stadsbestuur. Een overleg donderdag eindigde in wat Diependaele omschrijft als een ‘doorbraak’.

‘Het is duidelijk dat de standpunten nog ver uiteen liggen, maar er is nog steeds bereidheid om tot een compromis te komen’, klinkt het. De werken aan het Gravensteen zijn in opdracht van de stad Gent maar belangenverenigingen als SOS Gravensteen zien de huidige architecturale ambities niet zitten en spreken van een gebrek aan inspraak.

De bal ligt nu in het kamp van de burgerbewegingen, die zelf met concrete voorstellen zouden moeten komen. ‘We zijn blij met de opening die gegeven wordt en zullen aan ons huiswerk beginnen’, zegt Wouter Houtekamer van SOS Gravensteen.