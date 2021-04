Lior Refaelov komt dit seizoen niet meer in actie voor Antwerp. Dat maakte de Great Old donderdagavond bekend in een persbericht. Die beslissing komt er na de bekendmaking van zijn transfer naar Anderlecht volgend seizoen.

‘Vandaag heeft een gesprek plaatsgevonden tussen onze directie en Lior Refaelov’, klinkt het bij Antwerp. ‘In dit constructief gesprek werd duidelijk dat in de huidige situatie geen juiste beslissing meer genomen kan worden. Er is wel nood aan duidelijkheid om opnieuw te kunnen focussen op voetbal.’

‘De club heeft dan ook aan Lior meegedeeld dat hij de komende zes wedstrijden niet meer in actie zal komen voor RAFC’, gaat het verder. ‘Lior heeft, al is de motivatie aanwezig, deze beslissing geaccepteerd en wenst het team, zowel op training als naast het veld, te blijven ondersteunen.’

Opvallend is dat Antwerp eerder op donderdag zijn selectie al had aangekondigd voor het duel tegen Genk op vrijdag, mét Refaelov. Trainer Frank Vercauteren was ook van plan om hem op te stellen, maar het bestuur hakte donderdagmiddag dan toch de knoop door om de Gouden Schoen op non-actief te zetten.