Thuis té pikant voor Tiktok

In februari vond de Eén-reeks Thuis haar weg naar Tiktok, het sociale medium met de korte video’s waar vooral jongeren van smullen. Het platform vond een recent filmpje van de reeks blijkbaar niet geschikt voor consumptie, want het verdween snel van de Thuis-pagina. Te pikant, veronderstellen ze bij Eén.

‘Het zijn maar beelden van Thuis hé. Zo pikant zijn die niet’, reageert producer Hans Roggen. Toch haalde Tiktok de compilatie van hoofdzakelijk blote mannentorso’s snel offline.‘Ik vind dit heel bizar’, zegt Roggen. ‘Zeker als je ziet wat er nog allemaal op Tiktok staat.’

Het filmpje is wel nog te zien op Instagram, wat Roggen sterkt in zijn verbazing over de reactie van Tiktok. ‘Misschien heeft de verantwoordelijke op een verkeerde knop geduwd, of had die al een lange dag gehad’, veronderstelt hij. Het filmpje opnieuw posten zal Thuis niet doen. ‘We willen vermijden dat het account van Eén geblokkeerd en geband wordt’, aldus Roggen.