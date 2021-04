De Standaard lanceert een aparte app om podcasts te ­beluisteren. We publiceren er niet alleen onze eigen podcasts, waaronder enkele nieuwe reeksen, maar ook alle informatieve en ­documentaire podcasts van andere makers die wij de moeite waard vinden, uit de Lage Landen, de Angelsaksische wereld, Frankrijk, Duitsland of verdere regionen. Als redactie bieden wij de app dus aan als toegangspoort tot de ­beste podcastjournalistiek. Die journalistiek (en de app) zijn ­gratis.

Ruim vier jaar maken we nu podcasts bij De Standaard, we zijn het enige Belgische nieuwsmedium dat een dagelijkse actualiteitspodcast publiceert. We hebben het medium journalistiek snel tot wasdom voelen komen. Op de eigen redactie, bij een team van jonge podcastmakers die ­verhalen creëerden samen met journalisten die van nature eerder schrijvers dan sprekers zijn. Het werd ook een volwassen medium bij de luisteraars, onder wie zowel lezers van de krant als luisteraars die hun nieuws nog nauwelijks ­lezen. De tijd van voorzichtig ­experimenteren, met wisselend ­succes, is voorbij. Vooral jonge nieuws­gebruikers luisteren ­intens.

• Download hier de podcast-app en beluister de beste podcasts van én volgens De Standaard.

Van alle nieuwe mogelijk­heden die digitaal publiceren ons geeft, ervaren we audio als de ­impact­volste. Het heeft misschien met een oude menselijke (pre)historie te maken dat wij zo graag vertellen en luisteren, en dat een stem zo dichtbij kan komen. Spreken en horen is trager en minder precies dan schrijven en lezen, maar de beleving is intenser. Journalistiek via podcast voelt als een natuurlijk verlengstuk van de pen. Voor makers is de inzet persoonlijker. Makke­lijker dan via de formelere geschreven taal schetsen ze de ­brede context van nieuws, de impact van gebeurtenissen, de betekenis ervan, en hoe zij als journalisten aan berichtgeving doen. Verhalen zijn directer. De luisteraar verliest wat van de autonomie die de lezer heeft, maar ­ervaart meer aha-gevoel.

Podcast ontgroeit nu het stadium van de niche. De Standaard haalt intussen een half miljoen unieke beluisteringen per maand. 18 procent van de Vlamingen luistert volgens de Digimeter nu minstens één keer per maand naar een podcast. Dat aandeel groeit snel, net als het aanbod aan podcasts. Daardoor wordt het moeilijk om door de bomen het bos te zien. De Standaard laat de selectie van podcasts niet zomaar over aan de algoritmes van internationale techspelers als Spotify en Google. Als redactie willen we ­onze kritische rol ook voor dit nieuwe medium spelen, en voor u ontdekken wat de moeite van het luisteren waard is.

We verbreden ook ons eigen aanbod. Naast de dagelijkse podcast Vandaag herintroduceren we Bits en Atomen, de tech- en wetenschapspodcast. Elke zaterdag vertelt Marjan Justaert het buiten­gewone verhaal van een mens in de Buitenbaan. In Het complot ­tegen de waarheid duiken we in de samenzweringstheorieën. En An Olaerts, Nele Van den Broeck en Wouter Deprez brengen hun ­columns.

Als journalistiek medium is podcast een blijver. Daarom zal u gaandeweg nog meer van ons ­horen.

• De podcast-app van De Standaard kan u hier downloaden

• U weet niet waar te beginnen? Bekijk de beginnersgids voor luisteraars