De 78-jarige Joe Biden staat vandaag honderd dagen aan het roer als president van de Verenigde Staten. Door zijn blitzstart en ambitieuze plannen wordt Biden al meteen vergeleken met oud-presidenten Roosevelt en Lyndon B. Johnson. In deze vijf video’s, één per thema, vertelt onze Amerikakenner Ine Roox hoe Biden de VS naar zijn hand probeert te zetten.