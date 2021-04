Sterk vermagerde Navalny verschijnt via videoverbinding op proces

Foto: via Reuters

Tijdens de zitting rond zijn beroep tegen een veroordeling wegens het beledigen van een oorlogsveteraan, verscheen Kremlincriticus Aleksej Navalny via videoverbinding vanuit het strafkamp waar hij verblijft. Hij zag er sterk vermagerd uit, maar toonde zich strijdvaardig.

Navalny kwam met geschoren hoofd en in gevangenisplunje in beeld. Hij zag er mager uit na de hongerstaking die hij vorige week, na drie weken, beëindigde. ‘Ik heb mezelf in de spiegel gezien. Ik ben niet meer dan een afschrikwekkend geraamte’, zei hij. Volgens één van zijn advocaten verloor hij 22 kg sinds januari.

Aan vechtlust leek hij niet te hebben ingeboet. Hij noemde Poetin een ‘naakte, stelende koning’ die ‘wil heersen tot het einde… Nog tien jaar komen eraan, een gestolen decennium’.

Beschuldigd van extremisme

De zaak is niet het enige verlies dat hij en de zijnen moeten incasseren. Maandag besliste een rechtbank in Moskou de werkzaamheden van Navalny’s netwerk van regionale campagnebureaus op te schorten, terwijl de rechtbank overweegt het als extremistisch te bestempelen.

Een ander doelwit van de aanklagers is een stichting waar Navalny-aanhangers corruptie en machtsmisbruik onderzoeken, de in 2011 opgerichte FBK. Als de rechtbank oordeelt dat de FBK en het netwerk extremistisch zijn, kunnen medewerkers worden opgepakt en bankrekeningen bevroren worden.