Coaches moeten Vlaanderen aan het renoveren krijgen

Stad Gent en de regio’s Rivierenland en Leiedal krijgen Europese subsidies om renovatiecoaches aan te stellen. Die moeten bewoners stimuleren om hun huizen energiezuinig te maken - en zo helpen om de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Over dertig jaar moet iedere woning in Vlaanderen een energieverbruik optekenen van minder dan 100 kilowattuur per vierkante meter. Alleen zo kan ons land de klimaatdoelstellingen halen. De weg is heel lang. Nog geen 5 procent van de bijna 3 miljoen woningen voldoet vandaag al aan dat streefdoel. Het renovatieritme zal de komende jaren daarom als een speer moeten versnellen. Elk jaar zullen gemiddeld 95.000 woningen grondig gerenoveerd moeten worden. Dat zijn er drie keer zoveel als vandaag.

De regio’s Rivierenland (rond Mechelen), Leiedal (in Zuid-West-Vlaanderen) en de stad Gent starten een samenwerking op om die enorme uitdaging aan te gaan. De drie willen samen op drie jaar tijd ruim 3.200 woningen ingrijpend renoveren met 3,2 miljoen euro aan subsidies die ze ter beschikking krijgen van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank. Hun project kreeg de naam SUPRA mee, wat staat voor Speed Up Renovation Through Accompaniment, of: versnel de renovatie dankzij begeleiding.

Werk- en zoeklast overnemen

Zoals de naam doet vermoeden, focust het SUPRA-project op de ondersteuning van woningeigenaars bij hun renovatieplannen. Met het Europese geld zullen twaalf ‘renovatiecoaches’ aangesteld worden, waarvan de helft intussen al aan de slag is. Die moeten eigenaars bijstaan in de aanvraag van offertes, bij het opmaken van een stappenplan en de opvolging van de werken, het budget en de premies.

Naast financiële drempels, zo is de overtuiging van de initiatiefnemers van het project, ‘haken veel mensen immers af op de rompslomp die bij een renovatie komt kijken, of op een gebrek aan technische kennis’, zegt Gents schepen van Wonen Tine Heyse (Groen). ‘Burgers willen bij hun renovatie geïnformeerd, geadviseerd en gecoacht worden’, zei Peter De Bruyne, directeur van de intercommunale Igemo uit het Rivierenland. ‘Een coach kan mensen op sleeptouw nemen, door de werk- en zoeklast over te nemen.’

De drie regio’s hopen dat hun model een voorbeeld kan zijn voor andere steden en gemeenten en ‘de weg kan vrijmaken voor een hogere renovatiegraad in heel Vlaanderen’.