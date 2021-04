Facebook heeft pagina van omstreden evenement La Boum 2 verwijderd

Het evenement La Boum 2 is niet langer te vinden op Facebook. De sociaalnetwerksite heeft de pagina van het omstreden evenement verwijderd, zo heeft een woordvoerder bevestigd aan Le Soir. Al meer dan 25.000 mensen hadden aangegeven interesse te hebben om aanwezig te zijn.

De eerste editie van La Boum, een nepfestival in het Brusselse Ter Kamerenbos, leverde op 1 april weinig fraaie beelden op. Er kwamen duizenden jongeren op af die zich niet aan de coronaregels hielden. Toen de agenten hen daarop wezen en hen vroegen om het park te verlaten, leidde dat tot opstootjes en geweld. 26 agenten en 8 burgers raakten gewond.

Precies een maand later, op zaterdag 1 mei, zou volgens een evenement op Facebook de tweede editie plaatsvinden. Meer dan 25.000 mensen toonden daar interesse om aanwezig te zijn. De politie had Facebook enkele dagen geleden de vraag gesteld om het evenement offline te halen. Die leken eerst niet happig om op die vraag in te gaan, maar heeft het evenement donderdagavond dus toch verwijderd. Dat heeft een woordvoerder bevestigd aan Le Soir.

‘De lokale autoriteiten hebben ons laten weten dat de desbetreffende evenementenpagina de huidige wettelijke regels met betrekking tot covid-19 niet respecteerde. We hebben de inhoud grondig onderzocht en besloten de pagina te blokkeren’, aldus de woordvoerder.

Dat de Facebook-pagina van het evenement is verdwenen, betekent nog niet dat de geïnteresseerd thuis zullen blijven. Brussels burgemeester Philippe Close (PS) verzekert dat de politie zal tussenkomen wanneer de openbare orde wordt verstoord.

‘Burgemeester Close wil er aan toevoegen dat Brussel altijd open staat voor het recht op vrije meningsuiting en de hoofdstad ook een plaats is voor ontspanning. Maar als je naar Brussel komt om chaos te veroorzaken en de ordediensten te provoceren dan zal de politie tussenkomen’, zegt woordvoerster Maïté Van Rampelbergh aan Belga.