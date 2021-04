Colbrelli wint met een dag vertraging rit in Ronde van Romandië

De Italiaan Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) heeft donderdag de tweede rit in lijn van de Ronde van Romandië (Zwi/WorldTour) gewonnen. Een dag na zijn tweede plaats sprintte hij sneller dan de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation) en thuisrijder Marc Hirschi (UAE-Team Emirates).

De tweede etappe in lijn van de Ronde van Romandië, tussen La Neuveville en Saint-Imier, was een erg stevige opdracht. Op 165 kilometer moesten vijf hellingen van tweede categorie en aan het eind nog een beklimming van eerste categorie worden overwonnen. Twee renners met naam stuurden hun kat: Dries Devenyns ligt in de lappenmand met bronchitis, Alexey Lutsenko was toe aan rust.

Een kopgroep van zes gaf de rit wat extra kleur. De jarige Antwan Tolhoek kreeg Davide Villella, Chris Hamilton, Jonathan Caicedo, Hermann Pernsteiner en Rein Taaramaë mee. Taaramaë, een Est die sinds dit jaar koerst voor het Belgische Intermarché-Wanty-Gobert, bleek voorin de sterkste en reed bij het ingaan van het laatste wedstrijduur van de rest weg, maar ook hij werd op de slotklim gegrepen.

Op die Col de La Vue-des-Alpes (7,8 km klimmen aan 6,7%) werd de pikorde bij de Ineos Grenadiers duidelijk: leider Rohan Dennis offerde zijn kansen op voor ploegmaats Geraint Thomas en Richie Porte, de nummers 2 en 3 van het klassement. Door zijn hoge tempo hadden aanvallers Sepp Kuss en Michael Woods geen kans, en trok een selecte elitegroep over de top.

Ook in de afdaling en de vlakke finale richting finish bleef Dennis het tempo hoog houden. Even sloeg hij zelfs een kloofje samen met Geraint Thomas, maar de ploegen van snelle mannen Sonny Colbrelli en Patrick Bevin dichtten de kloof. Met succes: net als woensdag zette Bahrain-Victorious zijn sprinter Colbrelli als eerste af aan de sprint, en de 30-jarige Italiaan maakte het voorbereidende werk nadien ook af. Woensdag werd hij nog geklopt door Peter Sagan, maar die was deze keer gelost.

Ilan Van Wilder sprintte naar de zevende plek, en de jonge Belg van Team DSM klimt nu naar de tiende plek in het klassement. Daar wordt Bevin nu de eerste achtervolger op leider Rohan Dennis (Ineos Grenadiers), met acht seconden achterstand. Thomas en Porte zijn derde en vierde. Net als Colbrelli kijken ze tegen een achterstand van negen seconden op Dennis aan.

De Ronde van Romandië eindigt zondag. De derde etappe van vrijdag, met start en aankomst in Estavayer, lijkt een kans voor de aanvallers. Het grootste deel van de etappe bestaat uit een circuit dat driemaal moet worden afgewerkt, met telkens twee hellingen van derde categorie kort voor de passage van de aankomststreep.