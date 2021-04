Uefa voegt zich bij Engelse clubs en boycot komend weekend ook sociale media

De Uefa toont zich solidair met de Engelse clubs in de strijd tegen racistische en discriminerende teksten op sociale media, en neemt deel aan hun tijdelijke boycot.

Clubs in de Premier League, English Football League, Women’s Super League en Women’s Championship maakten vorige week bekend hun Facebook-, Twitter- en Instagram-accounts komend weekend - van vrijdag (16 uur) tot dinsdag (1 uur) - te zullen uitschakelen om zo te benadrukken dat de platformen meer moeten doen tegen de online misdragingen.

De voorbije maanden werden veel spelers - onder anderen Anthony Martial en Marcus Rashford - racistisch bejegend. De clubs hadden eerder al de sociale mediabedrijven opgeroepen om accounts te blokkeren van gebruikers die zich racistisch uitlieten, zonder gevolg. Ze verwijten de bedrijven zich te passief op te stellen tegen racisme en discriminatie op hun platformen, vandaar de boycot.

De Uefa steunt die strijd en zal eveneens de socialemediakanalen tijdelijk uitschakelen, zo maakte het vandaag bekend. ‘Zowel op het veld als op sociale media zijn er mistoestanden geweest’, zei voorzitter Aleksander Ceferin in het statement van de Uefa. ‘Dit is onaanvaardbaar en moet gestopt worden.’

‘Het is gevaarlijk een cultuur van haat te laten groeien, niet alleen in het voetbal maar in de samenleving in het algemeen. Ik dring er op aan bij spelers, clubs en bonden om formele klachten in te dienen wanneer spelers, coaches, scheidsrechters of officials het slachtoffer zijn van onaanvaardbare tweets of berichten. We hebben genoeg van deze lafaards die zich verschuilen achter anonimiteit om hun schadelijke ideologieën te spuien.’