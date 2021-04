Taskforce: ‘Vanaf september kinderen in ons land vaccineren’

Als het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) toestemming geeft om het Pfizer-vaccin aan kinderen toe te dienen én als de 18-plussers gevaccineerd zijn, kunnen we vanaf het najaar de eerste kinderen inenten tegen corona.

Farmareus BioNtech-Pfizer liet vanochtend weten dat het op het punt staat om zijn vaccinatie-onderzoek bij kinderen in te dienen bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Dat staat in voor de voorwaardelijke goedkeuring van het gebruik van het vaccin. Volgens de eerste studies worden kinderen goed beschermd door vaccinatie met het mRNA-vaccin. Eerder gaf het EMA ook al toestemming voor het inenten van zestienjarigen.

‘Ook bij ons worden zestienplussers die stage lopen in een ziekenhuis of woonzorgcentrum gevaccineerd’, zegt Gudrun Briat van de Taskforce vaccinaties. Stap voor stap ronden de studies nu jongere leeftijdsgroepen af. ‘Als de goedkeuring van het EMA voor 12 tot 15-jarigen er komt, kan ook fase drie van de vaccinatiecampagne ingeleid worden’, zegt Briat. Ze benadrukt wel dat daar nog veel mitsen en maren aan verbonden zijn. ‘We weten niet of er nog een nieuw vaccin tegen mutanten nodig zal zijn. We moeten ook eerst de andere leeftijdsgroepen afwerken. Pas nadat alle 18-plussers gevaccineerd zijn, kunnen we overschakelen naar kinderen.’

De timing daarvoor ziet ze in het najaar, ten vroegste vanaf september. ‘Die studies duren vrij lang, net omdat je met kinderen werkt. Daar gaat een groot ethisch luik aan vooraf. En ook een vertraging van geleverde vaccins kan ons nog parten spelen.’