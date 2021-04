Bozar eert David Hockney met dubbeltentoonstelling

Na net geen 30 jaar keert de 83-jarige Britse hedendaagse kunstenaar David Hockney terug naar het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten. Dit najaar zijn er maar liefst twee tentoonstellingen rond zijn werk te zien. Ze belichten zowel zijn lange carrière als zijn meest recente werk dat ontstond tijdens de lockdown.

De dubbeltentoonstellig is in feite een groot eerbetoon aan de zes decennia waarin David Hockney furore maakt als een artiest die steeds op zoek gaat naar nieuwe manieren om de wereld te verkennen en haar voor te stellen. Zijn oeuvre gaat van pop art, over landschappen tot portretten uit de swinging sixties in Londen.

De eerste tentoonstelling ‘David Hockney: Werken uit de Tate Collectie, 1954-2017’ neemt de bezoeker mee doorheen de lange carrière van de 83-jarige Britse kunstenaar. Het verzamelt een uitgebreide reeks van meer dan 80 iconische schilderijen, tekeningen en prenten van Hockney uit de Tate Collectie.

De tweede tentoonstelling ‘David Hockney: De komst van de lente, Normandië, 2020’ neemt de kunstliefhebber mee naar zijn recentste werk. Onder het motto ‘Do remember they can’t cancel the spring’ legde Hockney tijdens de eerste lockdown het verloop van de lente van 2020 vast. Vanuit Normandië schilderde hij op zijn iPad de natuurpracht die hij voor hem zag. De serie van 116 werken wordt geprint op hoogkwalitatief papier en integraal tentoongesteld in Bozar.

In 1992 was Hockney al eens met een solotentoonstelling te zien in Bozar.