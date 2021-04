De loting in de Duitse hoofdstad Berlijn en voor het EK van 2022 bracht voor de Belgian Lions een attractieve maar vooral zware poule. De selectie van bondscoach Dario Gjergja zit in groep A met onder meer Spanje (nummer 2 van de wereld) en Rusland (nummer 9).

De loting, met onder meer EK-ambassadeur en NBA-legende Dirk Nowitzki, bracht dus een zware groep voor de Belgian Lions. Naast Rusland en Spanje nemen Retin Obasohan, Sam Van Rossom en co. het nog op tegen Turkije (nummer 15 van de wereld), gastland Georgië (nummer 36) en Bulgarije (nummer 49 van de wereld). De top vier van de vier groepen zijn geplaatst voor de 1/8ste finales. De ambitie van de Belgian Lions is het bereiken van de laatste zestien.

Het EK wordt van 1 tot 18 september 2022 afgewerkt. Omwille van de coronapandemie besliste Fiba om het EK met een jaar te verplaatsen. Het EK gaat in vier verschillende landen door. In Duitsland (Keulen), Tsjechië (Praag), Italië (Milaan) en Georgië (Tbilisi). De eindfase wordt in de Duitse hoofdstad Berlijn gespeeld.

Foto: BELGA

‘Zware groep’

‘Het is een heavy groep. Maar op een Eurobasket zijn geen zwakke poules. Spanje is favoriet en als Turkije en Rusland met hun NBA-spelers komen zijn het uiteraard ook schitterende ploegen. Georgië is de thuisploeg en kan de verrassing worden en Bulgarije is de outsider. We gaan echter voor kwalificatie,’ aldus bondscoach Dario Gjergja.

‘We zijn ambitieus en als we de 1/8ste finales halen gaan we op zoek naar een verrassing,’ voegde sportief directeur Jacques Stas er aan toe.



De Belgian Lions plaatsen zich de afgelopen twee jaar voor het EK met onder meer knappe zeges tegen wereldtopper Litouwen en Tsjechië. Het is de vijfde opeenvolgende keer dat de Lions zich kwalificeren voor het EK. Het beste resultaat was in 2013 toen het in de Sloveense hoofdstad Ljubljana negende werd.