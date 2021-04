Ex-BMX’er en voormalig vicewereldkampioen Peter Geys heeft woensdag een stunt uitgehaald in het Atomium in Brussel. Dat deed hij om zijn wereldreis te promoten waarmee hij geld zal inzamelen voor de vzw’s ‘Te gek!?’, ‘Steunpunt geestelijke gezondheid’ en ‘To walk again.’ Deze organisaties zetten zich in voor de revalidatie van mensen met een fysieke beperking.

Geys zal meer dan 200 dagen onderweg zijn voor zijn ‘Ride-Up Reis Rond De Wereld’. Een route van ruim 26.000 kilometer zal hij volledig alleen afleggen. ‘De bedoeling is om te kamperen en een keer per week op hotel te gaan om mij op te frissen en onder meer mijn sociale media te onderhouden’, aldus Peter Geys.

De voormalige BMX’er kampte tijdens zijn carrière zelf met veel blessures en zelfs verlammingsverschijnselen, en werd ook aangereden door een auto. ‘Ik wil de boodschap brengen dat mentaal en fysiek veel mogelijk is’, zei hij. Wie de actie wil steunen, kan een gift doen via de websites van Te Gek!? en To Walk Again.