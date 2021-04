Kompany ziet ‘geen probleem’ met timing transfer Refaelov en blikt vooruit naar topper tegen Club

Anderlecht start zijn Champions’ play-offs zondag meteen met de op papier moeilijkste wedstrijd: Club Brugge uit. De recente twaalf op twaalf, inclusief thuiszege tegen Club, zorgt voor het nodige vertrouwen. ‘We kunnen nog beter dan thuis tegen Brugge’, zegt Vincent Kompany, die ook voor het eerst reageerde op de komst van Lior Refaelov.

Vincent Kompany straalt vertrouwen uit. Dat mag ook na de mooie prestaties van de afgelopen weken, maar hij weet tegelijk goed genoeg dat Club Brugge revanche zal willen voor de nederlaag in het Lotto Park van begin april. ‘Club is vorig jaar kampioen geworden. Het zijn winnaars, en winnaars komen altijd extra gemotiveerd terug als ze verloren hebben’, beseft de Anderlecht-coach. ’Dat hoeft niet in de weg te staan van onze eigen motivatie. We hebben zelfs het gevoel dat we nog beter kunnen dan thuis tegen Brugge, dus ook wij hebben zondag onze persoonlijke uitdaging.’

Of Ashimeru zondag inzetbaar is, moet nog blijken. ‘We bekijken het van dag tot dag, maar er is niks gebroken. Als het niet voor deze week is, is het voor volgende week’, aldus Kompany.

Sinds de bekeroverwinning van Racing Genk, is Anderlecht al zeker van Europees voetbal. Het kan voor een zekere rust in de hoofden zorgen, al relativeert Kompany dat zelf. ‘Voor mij persoonlijk verandert dat niks’, klinkt het. ’Ik ben al 34, ah nee, 35 zeker? Soit, ik ben daar minder mee bezig, maar of het de ploeg zal helpen om zonder zorgen te spelen, durf ik niet te zeggen.’

Bij een overwinning in Brugge zondag nadert Anderlecht tot op zes punten van de leider. Zitten er stiekem ergens nog titelambities in het achterhoofd van Kompany? ‘Gezien ons verleden zullen mensen altijd over titels praten, maar mijn taak is analyseren en uitvoeren. Als dit seizoen ons één ding geleerd heeft, is het dat we nederig moeten zijn. Brugge is met voorsprong de beste ploeg van het heden, maar Anderlecht wil gezien zijn verleden steeds terug naar de top en we moeten natuurlijk ook gewoon ambities hebben. Mijn vader zei altijd: hoe meer je eet, hoe meer honger je krijgt. Dat is de perfecte uitspraak voor de situatie waarin Anderlecht zich bevindt.’

Ambities zijn er dus wel, maar een concreet doel voor de Champions‘ play-offs spreekt de RSCA-coach niet uit. ‘Elke wedstrijd winnen, dat is mijn doel. Maar het is belachelijk om te beginnen uitrekenen wat er gebeurt als we daar effectief in slagen en achttien op achttien pakken. Nogmaals: we zitten in een situatie waarin we bescheiden moeten zijn. De tijd dat we tot middernacht pingpong speelden en ik zelfs niet wist dat we daags nadien tegen Brugge speelden, is voorbij. We hebben niet de ploeg die we destijds hadden.’

Commotie rond Refaelov

Als het gaat over kwaliteit in de ploeg, gaat het al snel over de transfer van Lior Refaelov. Hij ruilt Antwerp komende zomer voor Anderlecht. Bij The Great Old waren ze ‘not amused’ met de timing van de communicatie.

‘Tja, die commotie. Ik vind duidelijkheid altijd het beste’, aldus Kompany. ‘We hebben klaarheid geschept voor onze fans en de buitenwereld. Zes wedstrijden spelen met een geruchtenmolen die op volle toeren draait, is ook niet optimaal. Deontologie is in het voetbal een gevaarlijk woord, jullie begrijpen wel waarom, maar er zijn toch ook transfers eind augustus of in januari, wanneer het seizoen volop aan de gang is? Ik zie geen probleem.’

Aan de meerwaarde van de Gouden Schoen voor paars-wit twijfelt Kompany niet, ook al is Refaelov al 35. ‘We hebben nooit ontkend dat we een gebrek aan ervaring in de groep hadden, en dat hebben we samen met fysieke paraatheid in hem gevonden. Maar laat ons nu nog zes wedstrijden respecteren dat hij een Antwerp-speler is en het niet te veel over hem hebben’, besluit de coach van Anderlecht.