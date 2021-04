Voorlopig geen schietoefeningen meer op heide van Groot Schietveld in Brecht

Defensie zal de komende weken geen schietoefeningen meer houden op de heide van het natuurgebied en militair domein Groot Schietveld in Brecht en Wuustwezel. Dat is beslist na overleg met de gemeentebesturen en het Agentschap voor Natuur en Bos tijdens een bezoek aan het terrein.

Bij de brand op het Groot Schietveld, na een schietoefening, ging zowat 500 hectare aan waardevol heidegebied in vlammen op. Het hele gebied is zowat 1.500 hectare groot. Het Groot Schietveld huisvest een van de grootste adderpopulaties van Europa en nog tal van andere kwetsbare dier- en plantensoorten. De precieze oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar Defensie bood al excuses aan vanwege de vermoedelijke link met de schietoefening.

Aanvankelijk stond op 11 en 12 mei al opnieuw een schietoefening gepland. Tijdens het overleg van donderdag werd dat plan echter afgevoerd. ‘Er zal de komende tijd alleen nog worden geoefend op een afgebakende schietstand, niet op de heide’, stelt Sven Deckers (N-VA), burgemeester van Brecht. Het gaat om een voorlopige maatregel om verwoestende natuurbranden te voorkomen.

‘Op langere termijn gaan we natuurlijk bekijken welke lessen uit de brand kunnen worden getrokken. Daar loopt nu nog onderzoek rond. We gaan met alle betrokken partijen nagaan wat er is misgelopen en hoe we dat in de toekomst kunnen vermijden.’