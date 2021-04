Biden spreekt voor het eerst Amerikaans Congres toe als president: ‘VS is opnieuw in beweging’

De Amerikaanse president Joe Biden hield woensdagavond plaatselijke tijd voor het eerst een toespraak voor de beide kamers van het Amerikaanse parlement, het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. De speech vond plaats een dag voordat hij zijn 100ste dag als president ingaat.

‘De VS is opnieuw in beweging’, zei Amerikaans president Joe Biden woensdagavond plaatselijke tijd tijdens zijn eerste toespraak voor de beide kamers van het Amerikaanse parlement, het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. De speech vond plaats een dag voordat Biden zijn 100ste dag als president ingaat. Hij pitchte onder meer zijn ambitieus infrastructuur- en banenplan.

De toespraak begon om 21 uur lokale tijd, donderdagochtend 3 uur in België, in de vergaderzaal van het Huis van Afgevaardigden. Het is een hoopvolle speech waarbij hij meermaals benadrukt dat ‘de VS opnieuw in beweging’ is. Hij noemt zijn voorganger Donald Trump daarbij niet bij naam, maar benadrukt wel dat de VS volgens hem beter af sinds zijn aantreden. Toen hij begon, waren er amper mensen gevaccineerd, klonk het, en nu heeft de helft van de volwassen Amerikanen al een eerste prik gekregen.

Hij bedankt daarbij ook de Amerikaanse bevolking. ‘Ik kan zeggen dat het dankzij jullie is, de Amerikaanse bevolking, dat onze vooruitgang tegen een van de ergste pandemieën in de geschiedenis in de afgelopen 100 dagen een van de grootste logistieke prestaties is geweest die dit land ooit heeft gezien.’ Binnen zijn eerste 100 dagen zullen de VS ongeveer 220 miljoen vaccinaties hebben plaatsgevonden. Dat zijn er veel meer dan Biden’s aanvankelijke belofte van 100 miljoen doses tegen die deadline.

‘Jobs, jobs, jobs’

Het is een cliché, maar het congres was het met Biden eens: de VS heeft ‘jobs, jobs, jobs’ nodig. De president gaf aan dat zijn plannen waaronder het verbeteren van de waterinfrastructuur, de uitbreiding van internettoegang, het aanpakken van de klimaatcrisis, allemaal banen zullen creëren. ‘Er is geen reden waarom de wieken voor windturbines niet in Pittsburgh in plaats van Beijing kunnen worden gebouwd.’ en ‘Er is geen reden waarom Amerika geen voortrekker zou kunnen zijn op het gebied van elektrische auto’s’, klonk het onder meer.

‘Het Amerikaanse banenplan zal ingenieurs en bouwvakkers aan het werk zetten om energie-efficiëntere gebouwen en huizen te bouwen’, zei Biden. ‘Het plan zal miljoenen mensen helpen om weer aan hun baan en carrière te beginnen.’

Hij gaat daarbij naadloos over op het economisch herstel van zijn land en zegt dat hij de minimumloon wil optrekken naar 15 dollar (12,35 euro) per uur, iets waar al langer voor geijverd wordt.

Geen State of Union

Qua vorm lijkt de toespraak op een State of the Union: er zal gesproken worden over onderwijs, economisch herstel, de coronapandemie, wereldwijde uitdagingen en prioriteiten van de middenklasse. Toch wordt de gebeurtenis officieel niet zo genoemd. De redenering erachter is dat presidenten in hun eerste jaar nog niet lang genoeg in functie zijn om zich uit te spreken over de staat van het land.

Toch is het wel traditie geworden dat presidenten al snel na hun aantreden een speech geven voor het verzamelde Congres. Sinds Ronald Reagan (1981) gebeurde dit altijd eind februari. Maar onder meer wegens de coronapandemie werd de toespraak deze keer zowat twee maand later op de agenda gezet. Eind februari heerste in het Congres bijvoorbeeld nog volop discussie over Bidens intussen goedgekeurde steunpakket van 1,9 biljoen dollar aan economische maatregelen tegen de coronacrisis.

Mijlpaal

De periode van honderd dagen vormt voor een Amerikaanse president sowieso een belangrijke symbolische mijlpaal. Zo beloofde de president nog voor zijn aantreden al om na honderd dagen 100 miljoen coronavaccins te laten zetten. Die doelstelling werd al snel verdubbeld tot 200 miljoen vaccins, een aantal dat vorige week behaald werd.

Wegens corona is het aantal aanwezigen tijdens de toespraak beperkt. Er zijn naar verwachting 200 mensen aanwezig, wat slechts een fractie is van de gebruikelijke 1.600 toehoorders in het Congres. De aanwezige parlementsleden zullen daardoor ook geen gasten kunnen uitnodigen.