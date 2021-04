Turkije gaat in strenge lockdown met verbod op alcoholverkoop

Vanaf donderdag 17 uur gaat Turkije in een volledige lockdown met een reeks ingrijpende maatregelen, zoals een verbod op het verkoop van alcohol. Met de hashtag #Alkolümedokuna (Turks voor #KomNietAanMijnAlcohol), klagen Turken de nieuwe lockdown in Turkije aan.

Turkije gaat op slot, ‘volledig dicht’, zoals de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de nieuwe lockdown aankondigde. Turkije moet het aantal nieuwe gevallen terugdringen tot onder de 5.000 per dag, zei Erdogan. Het gaat om de strengste lockdown sinds het begin van de pandemie en de maatregelen gelden al zeker tot 17 mei, tot na het Suikerfeest.

Hoewel vorig jaar op dit moment Turkije de besmettingscijfers onder controle had, staat het vandaag op plaats vier in de wereldranglijst van besmettingen. Gisteren, woensdag, waren er ongeveer 40.000 nieuwe besmettingen bevestigd.

Volgens critici verloor Turkije de controle over het virus omdat de regering veel te vroeg, ergens midden maart, een reeks versoepelingen aankondigde zoals de heropening van de horeca. De Turkse bevolking kon maar even genieten van de versoepelingen, want ze krijgen nu te maken met ingrijpende maatregelen zoals een verbod op niet-essentiële reizen, de sluiting van niet-medische contactberoepen, de horeca en niet-essentiële winkels.

Het openbaar vervoer, dat Turken enkel met een officieel attest mogen gebruiken, werkt op beperkte capaciteit. En ook scholen schakelen weer over naar volledig afstandsonderwijs. Wie de regels niet volgt, krijgt een boete van 3.150 Turkse lire (ongeveer 117 euro).

Wel nog naar de moskee

De maatregel die de afgelopen week de meeste kritiek kreeg, is het verbod op het verkoop van alcohol. Zo moeten de Tekel (Turkse slijterijen) ook de deuren sluiten. In supermarkten worden de alcoholrekken afgesloten. ‘Wat heeft alcoholconsumptie met een pandemie te maken?’, reageren Turken op sociale media. Met de hashtag #AlkolümeDokunma (Turks voor #KomNietAanMijnAlcohol) klagen ze de maatregel aan. Er is intussen ook een petitie gestart.

Het besluit van de regering om de slijterijen te sluiten, heeft volgens seculiere Turken niets te maken met volksgezondheid. ‘Deze beperking heeft niets te maken met de pandemie, het is volledig ideologisch’, zei Veli Agbaba van de grootste oppositiepartij CHP. ‘Het is een voorbeeld om in te grijpen in de levensstijl van mensen.’ Verder beweert de CHP dat het verbod op alcohol een manier is waarop Erdogan een meer islamitische levensstijl in Turkije kan aanmoedigen.

Verschillende politici en experten maken zich zorgen dat het verbod de illegale productie van alcohol zal doen stijgen. Doordat Erdogan de afgelopen jaren forse belastingen heeft ingevoerd op alcohol, kunnen veel Turken het niet meer betalen. Daardoor is er een zwarte markt ontstaan waar Turken thuis drank stoken en verkopen. Als gevolg zijn in de maand oktober 44 mensen overleden.

Toerisme redden

Met de strenge lockdown hoopt Erdogan dat Turkije tegen de zomer veilig is voor toeristen, zodat er niet opnieuw een toeristenseizoen verloren gaat. Voor toeristen die Turkije bezoeken, gelden de maatregelen niet. Zij mogen bijvoorbeeld na de avondklok wel buiten zijn, op voorwaarde dat ze kunnen bewijzen dat ze een andere nationaliteit hebben.

Het tempo van de Turkse vaccinatiecampagne begon goed, maar op dit moment verloopt het stroef door een tekort aan vaccins. Er zouden bijna 14 miljoen mensen hun eerste inenting gekregen en zo’n 8 miljoen zijn volledig gevaccineerd. Turkije heeft 82 miljoen inwoners.

Turkije vaccineert met het Chinese vaccin en het vaccin van Pfizer/BioNTech en zal wellicht binnenkort ook het Russische Spoetnik-vaccin aankopen om sneller te kunnen vaccineren.