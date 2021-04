Peking lanceerde een eerste onbemande module, die plaats biedt voor drie astronauten, de ruimte in. Het Chinese ruimtestation moet vanaf 2022 volledig operationeel zijn.

Afgelopen nacht stuwde een Chinese raket de onbemande kernmodule Tianhe (vrij vertaald: ‘hemelse harmonie’) de ruimte in. De module biedt woonruimte voor drie bemanningsleden en moet de basis vormen voor een nieuw Chinees ruimtestation. Tien minuten na het opstijgen, scheidde de module zich met succes van de raket. Luid applaus volgde in het controlecentrum. Even later bereikte Tianhe zijn vooraf bepaalde baan. De Chinese premier Li Keqiang volgde de lancering nauwlettend vanuit het Beijing Space Center.

De lancering is een wetenschappelijk paradepaardje van China, dat hoopt tegen 2022 permanent in de ruimte aanwezig te zijn. Maar het T-vormige station zal pas operationeel zijn na ongeveer tien missies. Die moeten nog meer onderdelen naar boven halen.

Minstens twaalf astronauten bereiden zich voor om de ruimtereis te maken, en in het station te wonen. Het gaat om astronauten met veel lichtjaren op de teller, nieuwkomers én vrouwen, schrijft The Guardian. De eerste bemande missie, Shenzhou-12, zal naar verwachting in juni worden gelanceerd.

Laatkomer in ‘space race’

Geopolitiek is de bouw van het ruimtestation minstens even belangrijk. China is een relatieve laatkomer in de ‘space race’: pas in 2003 stuurde de Volksrepubliek zijn eerste astronaut in een baan om de aarde. Eerder gingen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie al voor. China liet de voorbije jaren meermaals blijken geïnteresseerd te zijn om mee te werken aan het internationale ruimtestation ISS, een samenwerkingsproject van de VS, Rusland, Japan, Canada en Europa. Maar de VS hebben de Chinese toenaderingspogingen altijd afgewezen. Het argument was dat de Chinezen zo technologische expertise zouden kunnen verwerven om later in te zetten voor militaire doeleinden.

Als het verouderde ISS in de komende jaren buiten gebruik wordt gesteld, is China het enige land met een permanente buitenpost in de ruimte. Rusland zal op zijn vroegst in 2025 volgen met een eigen station. Het is evident dat het Chinese station geen kopie van het ISS zal zijn, maar qua internationale samenwerking heeft Peking wel al verklaard open te staan voor ‘wetenschappelijke experimenten’. Zo selecteerden Chinese wetenschappers al enkele experimenten van buitenlandse onderzoekers om in het ruimtestation uit te voeren.