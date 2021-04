Schrijver Hafid Bouazza (51) overleden

De Nederlandse schrijver Hafid Bouazza is in zijn woonplaats in Amsterdam overleden. Dat meldt zijn uitgever Querido.

De Nederlandse schrijver Hafid Bouazza is op 51-jarige leeftijd overleden. Hij kampte al langer met een slechte gezondheid en stierf donderdag in een ziekenhuis in zijn woonplaats Amsterdam, meldt uitgever Querido.

Bouazza, geboren in Marokko, debuteerde in 1996 met de verhalenbundel De voeten van Abdulla’. Hij kreeg hiervoor de E. du Perronprijs. Ook kreeg hij veel lof voor de roman Paravion (2003), die een nominatie voor de AKO Literatuurprijs opleverde en werd bekroond met De Gouden Uil. Zijn laatste roman ‘Meriswin’ kwam in 2014 uit.

Bouazza laat twee zonen achter.