Ceo BioNtech: ‘Vanaf juni kunnen we ook kinderen inenten’

De ceo van vaccinproducent BioNtech, Ugur Sahin, bevestigt dat het coronavaccin ‘voor 100 procent’ werkt bij kinderen vanaf twaalf jaar. Bij jongere kinderen moeten nog tests gebeuren.

‘Nu kan het snel gaan’, laat Ugur Sahin optimistisch weten aan het Duitse weekblad Der Spiegel. In Europa staat BioNtech-Pfizer op het punt de onderzoeksgegevens in te dienen voor de voorwaardelijke goedkeuring. Als alles vlot verloopt, zouden de eerste kinderen vanaf begin juni ingeënt kunnen worden met het mRNA-vaccin. Volgens de eerste onderzoeksgegevens is dat effectief bij kinderen vanaf twaalf jaar. ‘Kinderen worden goed beschermd door de vaccinatie’, bevestigt Sahin.

De Duits-Turkse ceo hoopt ook op een vaccin voor kinderen jonger dan twaalf. ‘In juli zouden de eerste resultaten voor vijf- tot twaalfjarigen beschikbaar zijn. Voor nog jongere kinderen situeert Sahin de eerste inentingen pas in september. ‘De evaluatie van de studies duurt ongeveer vier tot zes weken.’

Baby’s vanaf september

Als alles goed gaat, kan het bedrijf vervolgens een goedkeuringsaanvraag indienen. Tot dusver is het BioNtech-Pfizer-vaccin in Europa alleen goedgekeurd voor adolescenten en volwassenen van zestien jaar en ouder.

In de klinische studie naar de werkzaamheid bij jongere kinderen worden vaccinaties gegeven op basis van leeftijd goed verdragen. Ondertussen bestuderen de onderzoekers de jongste leeftijdsgroep: kinderen vanaf zes maanden.

Jonge mensen hebben minder kans op ernstige gevallen van covid-19 en hebben meer kans op een asymptomatische infectie, waardoor ze corona onbewust kunnen doorgeven aan anderen.