Ook federale aanklachten na dood zwarte jogger in VS

In de Verenigde Staten heeft de federale justitie de drie blanke mannen die beticht worden van de moord op de jonge zwarte jogger Ahmaud Arbery in februari 2020 ook nog eens in beschuldiging gesteld van haatmisdrijven en poging tot kidnapping.

De 25-jarige Arbery werd in februari vorig jaar doodgeschoten toen hij in de stad Brunswick, Georgia door een woonwijk aan het joggen was. Hij groeide net als George Floyd uit tot één van de symbolen van de ‘black lives matter’-beweging in de VS.

De 65-jarige Gregory McMichael, zijn 35-jarige zoon Travis en de 51-jarige William Bryan worden in de staat Georgia al vervolgd voor, onder andere, moord, zware geweldpleging en medeplichtigheid aan moord. Ze stelden dat ze dachten dat Arbery een dief was en pleiten onschuldig. Later dit jaar zou het proces volgen, maar een datum is nog niet vastgelegd.

Daar komen nu ook federale aanklachten bij. Een grand jury stelde hen woensdag in beschuldiging van de schending van de burgerrechten van Arbery en van poging tot kidnapping op grond van racistische motieven. Volgens de jury werd de jogger geviseerd ‘vanwege zijn ras en huidskleur’.

Dubbele vervolging

Hoewel de Amerikaanse grondwet verbiedt om mensen twee keer te berechten voor dezelfde misdaad, laat het Hooggerechtshof toe dat mensen zowel op federaal als op het niveau van de staten worden vervolgd.

In de praktijk komt het zelden tot twee processen, maar de dubbele vervolging verhoogt de druk in gevoelige dossiers en kan ervoor zorgen dat het dossier bij een eventuele vrijspraak alsnog wordt opgepikt. Zo vervolgde de federale justitie in de jaren ‘60 verscheidene blanke mannen die waren vrijgesproken van moord op zwarte mensen door rechtbanken in staten in het segregationistische zuiden van het land.