Frisser weer met buien

Tijdens de ochtend ligt er donderdag een gebied met buien klaar, vooral in het westen van het land.

In de loop van de voormiddag breidt deze zone zich uit naar het oosten. In de namiddag trekt de buienzone weg en komen er brede opklaringen vanuit het westen. Het wordt frisser met maxima van 8 tot 13 graden. De wind wordt matig en soms vrij krachtig uit zuidwest, ruimend naar west tot noordwest. Rukwinden van 50 tot plaatselijk 65 km/u zijn mogelijk, zegt het KMI.

Tijdens de nacht naar vrijdag is het eerst vrijwel helder, maar later op de nacht kan er lage bewolking ontstaan, vooral in het oosten van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al is een plaatselijke bui aan zee mogelijk. De minima liggen rond of iets onder het vriespunt op de hoogten van de Ardennen, waar er lokaal -2 of -3 graden kan voorkomen, en tussen 2 en 6 graden elders bij een overwegend zwakke noordwestenwind.

Vrijdag begint de dag droog met opklaringen, later op de dag zijn er meer wolken en kans op een bui, vooral ten noorden van Samber en Maas. Tegen de avond klaart het opnieuw wat uit en wordt het droog. Het is koel met maxima van 8 graden in Hoog-België tot 12 graden in het centrum, bij een meestal zwakke noordwestelijke tot veranderlijke wind.

Zaterdag is het wisselend bewolkt en kan er vooral over de noordelijke landshelft een bui vallen. In de namiddag wordt het droog met breder wordende opklaringen vanaf het westen. Maxima van 10 tot 14 graden bij een zwakke noordoostelijke bries, krimpend naar noord en aanwakkerend tot soms matig.