Bosbranden en droogte in Mexico

Watervoorraden in Mexico nemen snel af nu het land wordt geteisterd door droogte en bosbranden, die al tienduizenden hectare grond hebben vernietigd. Geen van de 210 waterreservoirs is vol en 19 daarvan bergen op dit moment minder dan de helft van wat ze normaal bevatten, hebben de bevoegde autoriteiten dinsdag medegedeeld.

Een reservoir dat een kwart van het water in de hoofdstad Mexico-Stad levert is nog maar voor 42 procent gevuld, dat is 23 procent onder het historische gemiddelde. Volgens burgemeester Claudia Sheinbaum is er sprake van de ergste droogte in dertig jaar. In het land woeden volgens de bosautoriteiten op dit moment 78 branden, verspreid over meer dan 41.000 hectare. Meer dan 3600 hulpverleners zijn ingezet om het vuur te bestrijden.

De brandweer probeert een vuur te doven in het Chapultepec bos, in hoofdstad Mexico City. Foto: EPA-EFE

De droogte treft 85 procent van Mexico en ook andere delen van Midden-Amerika worden geraakt. Droogte is een van de redenen waarom tienduizenden mensen elke maand proberen de regio te verlaten en naar de Verenigde Staten te migreren.

Een derde minder regen

Mexico bevindt zich in het droge seizoen, dat duurt van ongeveer van november tot half mei, het begin van het orkaanseizoen in de Stille Oceaan. Maar zelfs voor het droge seizoen is er weinig regen gevallen, sinds begin dit jaar is er ongeveer een derde minder regen naar beneden gekomen dan normaal. Het regenseizoen zal naar verwachting pas in juni beginnen. In delen van het land, zoals de zuidelijke staten Guerrero en Michoacán de Ocampo, zijn onlangs recordhoge temperaturen gemeten.

Een toerist en een lokale verkoper doen hun best de laatste beetjes vuur te doven. Foto: EPA-EFE