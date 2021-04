Facebook, Apple en eBay boeren goed

Foto: NurPhoto via Getty Images

De coronapandemie legt de techgiganten en internetplatforms geen windeieren. Dat blijkt woensdag nogmaals uit de kwartaalresultaten die Facebook, Apple en eBay hebben bekendgemaakt.

Facebook verdiende in het eerste kwartaal van dit jaar flink meer geld verdiend aan advertenties. De totale omzet van de sociale netwerksite kwam uit op 26,2 miljard dollar, waarvan 25,4 miljard uit advertenties kwam. In beide gevallen was dat een stijging ten opzichte van vorig jaar van net geen 50 procent.

De nettowinst van Facebook bedroeg 9,5 miljard dollar, tegen 4,9 miljard dollar begin vorig jaar. Ook het aantal gebruikers van Facebooks-apps, naast Facebook ook Instagram en WhatsApp, nam toe. Dagelijks maakten een kleine 1,9 miljard mensen in maart gebruik van een app uit de stal van Facebook, maandelijks gaat het om ongeveer 2,9 miljard mensen.

Verdubbeling winst

Ook Apple boekte opnieuw uitstekende cijfers. De techgigant doet het traditioneel wat minder in een trimester zonder feestdagen, maar in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar steeg de omzet met 56 procent tot 89,6 miljard dollar, een record in die periode van het jaar. De winst verdubbelde tot 23,6 miljard dollar.

Onlinemarktplaats eBay tenslotte profiteerde eveneens van de coronapandemie. De opbrengsten liepen op tot 3 miljard dollar. Dat is 42 procent meer dan een jaar eerder in de boeken ging. Volgens topman Jamie Iannone gaat het om de grootste omzetstijging in een kwartaal sinds 2005. De winst steeg met 45 procent tot 758 miljoen dollar.