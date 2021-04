De Bruyne scoort ‘stoemelings’ en helpt Man City aan zege tegen PSG

Manchester City won bij PSG met 1-2 de heenwedstrijd van de halve finales in de Champions League. Marquinhos kopte PSG na een kwartier op voorsprong. Een voorzet van Kevin De Bruyne dwarrelde iets voorbij het uur in doel, en werd zo de gelijkmaker. Tien minuten later schoot Riyad Mahrez een vrijschop tegen de touwen. De terugmatch wordt volgende week in Manchester gespeeld.

Kevin De Bruyne (29) heeft iets met Parijs. Vijf jaar geleden vroeg hij zijn vrouw Michèle onder de Eiffeltoren ten huwelijk. Die herinnering kon hij gisteravond nog eens ophalen, want enkele kilometers verder maakte hij zijn opwachting in het Parc des Princes. Een stadion waar hij zomaar wekelijks had kunnen spelen, als hij in 2015 niet voor Manchester City maar voor PSG had gekozen. De Qatarese eigenaars hadden 63 miljoen euro voor hem veil, maar grepen ernaast.

Pijnlijk, zeker toen De Bruyne hun club een jaar later bijna eigenhandig uitschakelde in de kwartfinales van de Champions League. Deed hij dat kunstje nog eens over?

Toch niet in het openingskwartier. Dat was volledig voor de man aan wie die 63 miljoen uiteindelijk wél werd besteed. Angel di Maria, 33 intussen, was alomtegenwoordig. De Argentijn tekende voor het eerste schot, bediende nadien Neymar, die net als hijzelf Ederson op zijn weg vond, en dwong met een nieuwe trap een corner af. En die schilderde hij op het hoofd van Marquinhos, die de 1-0 tegen de touwen kopte. Het was een verdiende 1-0, want de bezoekers – alweer zonder echte spits – werden volledig overbluft.

Wie naar de nationale competities kijkt, zou denken dat City nochtans favoriet is. Het kroont zich sowieso weer tot Engels kampioen. PSG daarentegen maakt er eindelijk nog eens een spannende titelstrijd van en moet Lille zowaar nog laten voorgaan, terwijl Monaco op amper een punt volgt. Neymar en Mbappé, de mannen van wie Pep Guardiola bekende wakker te liggen, weten in welke duels ze moeten pieken. Al hielden ze zich al met al nog vrij koest.

Gat zo groot als Notre Dame

Silva met een deviatie op Navas, en een dikke kans voor Foden, die te centraal trapte: City drong voor rust toch nog even aan. Maar scoren moest in de tweede helft gebeuren. Dat kon toch bijna niet anders, na zeventien uitzeges op een rij? De ogen waren nog altijd gericht op De Bruyne. Op het uur toonde de aanvoerder zich eindelijk gevaarlijk. Zijn acrobatische halve omhaal belandde maar net over de lat. Het inspireerde hem tot méér. Enkele minuten later dropte hij een heel slimme voorzet in de zestien meter. Zo’n krulbal waarvan hij weet: ofwel kopt iemand die binnen, ofwel vliegt die voorbij alles en iedereen aan de tweede paal binnen. Dat laatste scenario voltrok zich. De gelijkmaker en zijn tiende Champions League-goal waren een feit.

Toen City vlak voor het halve maantje een vrijschop kreeg en De Bruyne zich achter de bal zette, zag Navas de bui opnieuw hangen. Terwijl hij op de Belg focuste, was het echter Riyad Mahrez die met links trapte en blijkbaar zowel het muurtje als de doelman verraste. Paredes en Kimpembe lieten een gat haast zo groot als de Notre Dame en zagen de 1-2 door hun schuld binnenvliegen.

Een Parijs slotoffensief zat er totaal niet meer in. Niet onlogisch, want Gueye liep nog tegen een domme rode kaart aan, door hard op de enkel van Gündogan door te gaan. Mauricio Pochettino trok een grimas voor zijn dug-out. Even leek hij, met het oog op de terugmatch, nog het geluk aan zijn zijde te hebben toen De Bruyne zelf doorging op de voet van Danilo. Een rode kaart ging hij daar nooit voor krijgen. Het bleef bij geel en dus kan hij volgende dinsdag zelf de klus klaren.