Muzikant Paul Couter overleden

Muzikant Paul Couter is dinsdag op 72-jarige leeftijd overleden. Dat meldt muziekpromotor Bath Foam Throne in een persbericht. Als lid van Tjens Couter stond de gitarist samen met goede vriend Arno aan de wieg van een stukje Belgische muziekgeschiedenis.

Net als Arno Hintjens was Couter, echte naam Paul Decoutere, afkomstig van de kust. Hij was een grote bluesfan die in het Oostende van de jaren zeventig als een ‘loner’ rondhing. Zijn held heette Jean Philipov, een ingeweken Russische gitarist.

In 1972 speelden Arno en Couter voor het eerst samen in de bluesband Freckleface, drie jaar later stonden ze aan de wieg van het legendarische duo Tjens Couter, een samentrekking van hun familienamen.

Tjens Couter vormde de basis van TC Matic, de formatie die met Arno als frontman zou uitgroeien tot één van de belangrijkste Belgische bands van de jaren tachtig. Enkele maanden na de oprichting in 1980 zei Couter de band echter al vaarwel. Het nieuwe geluid van TC Matic was minder aan hem besteed. Hij werd vervangen door Jean-Marie Aerts.

Arno en Paul Couter in Oostende in 2012. Foto: Koen Bauters

Laatse album

Couter hield contact met Arno. Hij had ook geen afkeer van muziek gekregen en bleef zijn hele leven lang optreden op kleinere podia. De laatste maanden van zijn leven verbleef hij op de palliatieve zorgafdeling van een Gents ziekenhuis. Arno ging hem er vorige maand nog ging bezoeken, vertelde hij toen aan Het Nieuwsblad.

Begin deze maand bracht Couter nog een laatste album, Domisoldo’, uit om in stijl af te sluiten, zo zei hij zelf.