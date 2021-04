Collectief achter La Boum distantieert zich van La Boum 2

Het kunstenaarscollectief achter de uit de hand gelopen aprilgrap La Boum is niet te spreken over de kaping van hun naam door L’ Abîme, dat achter het aangekondigde La Boum 2 op 1 mei in het Brusselse Ter Kamerenbos zit. Dat maakt het collectief bekend op zijn Facebookpagina.

‘We willen duidelijk zijn ten aanzien van individuen die zich voordoen als leden van ons collectief om hun eigen overtuigingen te dienen: verberg je niet achter onze naam. Toon de moed die je ideeën suggereren.’ Dat heeft het kunstenaarscollectief achter het ‘nepfestival’ La Boum dat op 1 april - wel of niet - doorging in het Ter Kamerenbos in Brussel meegedeeld op haar Facebookpagina.

‘Alle mededelingen van het collectief La Boum worden via deze officiële pagina gepubliceerd. De andere entiteiten en gebeurtenissen met dezelfde naam hebben absoluut niets met ons te maken’, benadrukt de mededeling nog.

Recht op bijeenkomst opeisen

Nadat La Boum eindigde in een kat- en muisspel tussen een harde kern van hardnekkige feestvierders en politie, uitgerust met waterkanonnen en paarden, verzamelden een pak minder feestvierders opnieuw de dag nadien voor L’ Abîme. Dat evenement, bedoeld om het recht op bijeenkomsten op te eisen, draaide opnieuw uit op een treffen.

De mensen achter L’ Abîme riepen vervolgens op tot La Boum 2, vermoedelijk om zo meer feestvierders samen te krijgen. Intussen tekenden al zo’n 8.400 Facebookgebruikers present op 1 mei.

Bijeenkomsten afdwingen

De organisatoren deden een oproep naar minister voor Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden om tegen dan een kader te voorzien waarin de bijeenkomst legaal kon doorgaan op 1 mei. De minister ging daar niet op in en antwoordde met een open brief, waarin ze de jongeren aanmaande tot creativiteit, bijvoorbeeld met ‘challenges’.

L’ Abîme was niet onder de indruk, zoals blijkt uit het antwoord op die brief, en blijft hameren op een kader. Later trad één van de mensen achter L’ Abîme in contact met Verlinden via een bericht. De politie verhoorde een woordvoerder van de groep maar liet hem weer vrij.

Ceci n’ est pas La Boum 2

Zulke confrontaties zijn echter niet de ambitie van het kunstenaarscollectief achter de oorspronkelijke 1 aprilgrap. ‘La Boum is een populaire beweging die zich inzet voor de vrijheid van meningsuiting, humor, surrealisme in Belgische stijl en het recht om te ontsnappen tijdens deze sombere periode. We zijn er niet om mensen te beïnvloeden of te leiden. Iedereen is vrij om zijn eigen ding te doen’, beklemtoont het collectief op Facebook.

Volgens hetzelfde bericht komt er een nieuwe editie van La Boum, ‘een echte ontmoeting’. Maar voor het zover is, raadt het collectief aan ‘op te letten voor je gezondheid, en die van je naasten.’