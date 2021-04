Arno opnieuw opgenomen in het ziekenhuis

Arno Hintjens is opgenomen in een Brussels ziekenhuis voor enkele nieuwe medische onderzoeken. De zanger is al meer dan een jaar in behandeling voor kanker.

Het korte bericht komt van de ­familie: ‘Rockzanger Arno Hintjens (71) is momenteel opgenomen in het UZ te Brussel voor ­enkele onderzoeken. Daarna last hij, in ­samenspraak met de artsen, een rustpauze in.’

De mededeling moet de aanzwellende geruchten tegengaan over de ziekte van Arno. De zanger kreeg in het najaar van 2019 de ­diagnose van pancreaskanker in een vroeg stadium, en werd daarvoor behandeld met chemotherapie. Hij onderging ook een operatie. Daarna hernam hij zijn activiteiten: hij deed enkele klein­schalige concerten en nam het album Vivre op, dat op 27 mei ­verschijnt. Hij werkte mee aan de documentaire Charlatan, over zijn leven, die nu op Canvas te zien is.

In januari moest Arno opnieuw een lange, intense periode van ­chemotherapie doorstaan, die ook gepaard ging met eetproblemen. De jongste weken leek hij opnieuw in goeie doen, en deed hij promotie voor zijn nieuwe album en de documentaire. De plannen voor de toekomst worden nu tot nader ­order on hold gezet.

RIP #PaulCouter, compagnon de route.

Adieu Paul, je was meer dan een vriend, je was “mien broere”.

Paul Decoutere & Arno Hintjens @ABconcerts Jan 2020

?? #DannyWillems pic.twitter.com/6XP4ai5LuJ — Arno Hintjens (@ArnoOfficiel) April 28, 2021

Eerder vandaag werd het overlijden van muzikant Paul Decoutere meegedeeld, de man die Arno overtuigde dat hij moest zingen. ‘Hij is mijn maat, mijn broer, een deel van mijn leven’, zei Arno eerder over de 72-jarige muzikant.