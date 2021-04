Politie valt binnen bij Rudy Giuliani, Trumps ex-advocaat

Rechercheurs hebben in New York het appartement doorzocht van Rudy Giuliani, de voormalige persoonlijke advocaat van de vorige Amerikaanse president Donald Trump en ooit burgemeester van de stad. Bij de huiszoeking is elektronische apparatuur in beslag genomen, melden Amerikaanse media.

Het is de jongste ontwikkeling in het onderzoek naar de handel en wandel van Giuliani als jurist van Trump. Aanklagers bekijken of Giuliani in die periode lobbywetten heeft overtreden, meldt The New York Times. Het gaat om de vraag of Giuliani in 2019 illegaal lobbyde bij de regering-Trump op verzoek van Oekraïense functionarissen en topfiguren. Deze personen hielpen Giuliani bij het zoeken naar informatie die politieke rivalen van Trump konden besmeuren, zoals huidig president Joe Biden.