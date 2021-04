Taskforce kondigt versoepelingen in woonzorgcentra aan vanaf 8 mei

Door de hoge vaccinatiegraad in de woonzorgcentra kan het sociale leven in de woonzorgcentra vanaf 8 mei een beetje herleven. De cafetaria gaat open en ook niet-knuffelcontacten mogen op bezoek. Dat besliste de taskforce covid-19 vandaag.

Bewoners van Vlaamse woonzorgcentra mogen vanaf 8 mei andere bezoekers dan hun twee knuffelcontacten ontvangen, als die een mondmasker blijven dragen en de afstandsregels respecteren.

De twee knuffelcontacten die de bewoners al hadden, mogen nu ook samen op bezoek komen, als ze tot hetzelfde huishouden behoren. De bewoner mag ook bij hen op bezoek gaan, binnenshuis.

De cafetaria mag opnieuw open voor de bewoners en hun bezoekers. Zoals in de rest van de samenleving mogen bezoekers en bewoners elkaar buitenshuis met tien tegelijk ontmoeten.

Op 8 mei volgen er in ons land enkele versoepelingen. De Taskforce COVID-19 Zorg heeft beslist dat er vanaf dan ook meer mogelijkheden zijn voor bezoek en ontmoetingen in de woonzorgcentra, door de hoge vaccinatiegraad. @radio1be #dwv pic.twitter.com/KtNndgrcW6 — Wouter Beke (@wbeke) April 28, 2021

De nieuwe versoepelingen moeten het sociale leven van de bewoners opnieuw stimuleren. Goed nieuws is dan ook dat de niet-medische contactberoepen, de kapper voorop, opnieuw welkom zijn in de woonzorgcentra.

Nieuwe bewoners die gevaccineerd zijn, hoeven niet langer in kamerisolatie. Zijn ze dan niet, dan blijven ze in kamerisolatie tot het resultaat van hun test negatief is.

