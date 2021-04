Coöperatieve beleggers Electrawinds krijgen hun geld alsnog terug

De coöperatieve beleggers van Electrawinds, verenigd in Groenkracht, kunnen hun investering in Electrawinds recupereren. En dit bijna vier jaar eerder dan gepland.

De coöperanten moeten daarvoor straks op de algemene vergadering het licht voor op groen zetten. Het Waalse Elicio (Nethys), dat destijds de Belgische kernactiviteit van Electrawinds doorstartte toen het bedrijf in 2014 omviel, is bereid om de leningen die het nog heeft uitstaan vervroegd terug te betalen.

Dat geld komt dan bij de vereffenaars van Groenkracht die het vervolgens doorstorten aan de coöperanten. Dat zou eind dit jaar, uiterlijk begin volgend jaar gebeuren als de vereffening daadwerkelijk afgesloten is. De vereffening is in handen van Isabelle De Leenheer (Esperto) en Jan Degryse (Vandelanotte Audit) die bijgestaan worden door het advocatenkantoor Eubelius.

De ruim 4.000 beleggers kochten destijds coöperatieve aandelen van Groenkracht dat op zijn beurt achtergestelde leningen verstrekte aan Electrawinds. Ook voormalig minister Johan Vande Lanotte (Vooruit) was ooit coöperant van Groenkracht. De gemiddelde ingezette som bedroeg bij Groenkracht zo’n 4.500 euro maar er waren uitschieters. De beleggers werden aangetrokken door het hoge dividend.

Maar door de val van Electrawinds en de vereffening van Groenkracht zaten ze vast. Pas eind 2019 kregen ze een eerste voorschot terug. Als nu ook de vervroegde terugbetaling van het saldo wordt goedgekeurd, zullen ze straks hun initiële inleg van 125 euro per aandeel gerecupereerd hebben. Daar zou ook nog een kleine liquidatiebonus van 3 euro per aandeel kunnen bijkomen.

Een goede belegging zal het dus nooit geweest zijn. Anderzijds verloren veel aandeelhouders en verschaffers van (achtergestelde) leningen geld aan Electrawinds. Bijna alle overheidsfondsen waren in het bedrijf gestapt. Maar in 2013 bezweek Electrawinds onder zijn schuldenlast. De coöperanten van Groenkracht komen hoe dan ook beter weg dan die van Arco.