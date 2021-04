Noord-Ierse premier kondigt ontslag aan

De premier van Noord-Ierland, Arlene Foster, heeft woensdag haar ontslag aangekondigd. Ze wil eind mei aftreden als hoofd van de DUP (Democratic Unionist Party) en een maand later als premier, maakte ze zelf bekend.

Het ontslag komt na een paar moeilijke maanden in de regio, waar de afgelopen weken geweld is uitgebroken als gevolg van woede over het brexitbeleid. Haar eigen partijgenoten bereidden een motie van wantrouwen voor tegen haar.

In haar periode als DUP-hoofd speelde Foster een belangrijke rol in de gesprekken over de brexit. In haar lange afscheidsspeech zei ze dat ‘het Noord-Ierse protocol uit de brexitdeal, opgedrongen aan Noord-Ierland buiten de wil van haar partij om, de regio gedestabiliseerd heeft.’

Naar eigen zeggen doorbrak ze een glazen plafond toen ze verkozen werd als partijleider, en inspireerde ze andere vrouwen om de politiek in te stappen. Opvallend in haar speech is de oproep naar vrouwelijke politici om zich niet te laten kisten door misogyne kritiek en ‘online lynchpartijen’.