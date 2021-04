Harry en Meghan zetten schouders onder ‘Vax live’ concert

Volgens de ngo voor armoedebestrijding Global Citizen zullen de Britse prins Harry en zijn vrouw, de Amerikaanse actrice Meghan Markle, campagneleiders zijn voor haar solidariteitsacties rond vaccinatie van hulpverleners in de armste landen.

Harry en Meghan maken hun opwachting op het solidariteitsconcert ‘Vax live: the concert to reunite the world’, georganiseerd door ngo Global Citizen. Daarnaast zamelt het koppel geld in voor het Covax-programma van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Ze hopen 19 miljard dollar op te halen om gezondheidswerkers in de armste landen te kunnen vaccineren.

De opnames van ‘Vax live’ vinden nu zondag plaats in het SoFi stadium in Los Angeles. Pas op 8 mei wordt het concert uitgezonden, onder meer via Youtube.

Ook de Amerikaanse president Joe Biden en zijn vice-president Kamala Harris duiken op in de uitzending, net als de Franse president Emmanuel Macron, de Canadese eerste minister Justin Trudeau en de Kroatische premier Andrej Plenkovic.

Omdat politici alleen zelden een swingend concert opleveren, staan er ook behoorlijk wat - vooral Amerikaanse - muzikanten op de planken. Selena Gomez is gastvrouw, Jennifer Lopez headliner. Foo Fighters, Eddie Vedder, J Balvin en H.E.R. treden ook op.

Verder treedt nog een rijtje TV-persoonlijkheden en acteurs aan. Het gaat om Chrissy Teigen, David Letterman, Gayle King, Jimmy Kimmel, Ben Affleck, Nomzamo Mbatha, Olivia Munn en Sean Penn.