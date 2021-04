Toezichthouder onderzoekt ‘luxerenovatie’ ambtswoning van Boris Johnson

De luxueuze woningrenovatie van Boris Johnson brengt de premier in verlegenheid. De Britse toezichthouder start een onderzoek, nadat voormalig adviseur Dominic Cummings beweerde dat die mogelijk gefinancierd werd met giften.

Wat startte als een moddergevecht tussen premier Boris Johnson en zijn voormalig adviseur Dominic Cummings, krijgt nu een juridisch staartje. In een hoog oplopende vete beweerde Cummings dat Johnson plannen koesterde om de ­renovatie van zijn flat in Downing Street 10 in het geheim te laten betalen door donoren van de Conservatieve partij. De financieringswet stelt echter dat de premier gemaakte kosten via giften officieel dient aan te geven.

De Britse kiescommissie reageert nu door te zeggen dat er ‘redelijke gronden zijn’ om over te gaan tot een onderzoek naar de financiering van de woningrenovatie. 10 Downing Street werd volgens de Britse media gerenoveerd voor 200.000 pond, terwijl de premier jaarlijks 30.000 pond krijgt voor het onderhoud. Als de kosten hoger blijken, moet de premier dat uit eigen zak bijpassen. De toezichthouder kan het onderzoek doorverwijzen naar de politie en een boete opleggen van maximaal 20.000 pond.

‘Major Sleaze’

In het Britse parlement liep de discussie hoog op. Een roodgloeiende Boris Johnson riep meermaals dat hij de renovatie zelf heeft betaald. Zijn tegenstanders insinueren dat de premier de kosten pas terugbetaald heeft aan donoren, nadat het schandaal uitbrak. Labour-leider Keir Starmer noemde Johnson ‘Major Sleaze’ (vrij vertaald: opperritselaar) en verweet hem en zijn verloofde Carrie Symonds luxebehangpapier uit te kiezen van 840 pond per rol. Johnson ontweek de vraag wanneer hij de kosten precies betaald heeft.

Johnson kreeg ook vragen over controversiële uitspraken die hij volgens The Daily Mail achter gesloten deuren had gedaan. Volgens de tabloid had de premier in oktober in besloten overleg over de aankomende lockdown gezegd dat hij ‘nog liever de lijken zag opstapelen’ dan een tweede lockdown op te leggen. De premier ontkent stellig dat hij dit ooit gezegd heeft.